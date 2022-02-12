محافظ البحيرة: متابعة مستمرة لآخر تطورات المشروع القومي “حياة كريمة”

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية .

وأشار اللواء المحافظ، أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابع .

وأوضح حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات، حيث تابع اللواء المحافظ عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء بمركز أبو المطامير، و مجمع الخدمات الحكومية بالنمرية، ومكتب بريد زاوية صقر .

بالإضافة مجمع خدمات الشجاعة وآدم، و الصرف الصحي وخطوط الإنحدار بقرية الشجاعة، وفي مركز دمنهور، يتم انشاء الوحدة الصحية بمنشأة الأوقاف، ومركز شباب، ووحدة إسعاف، والوحدة الصحية بالشروق بقرية إفلاقة، ومدرسة كوم حفص، والمجمع الزراعي بنديبة، و الوحدة الصحية بقرية دسونس والحجناية .

وفي مركز حوش عيسى، يتم مستشفى عزبة الخربة بقرية الكوم الأخضر ، و توصيل خطوط الإنحدار لمحطة الصرف الصحي بقرية الحرية، كما يتم في مركز أبو حمص انشاء المجمع الخدمي، والمجمع الزراعي، ومركز شباب الجرادات، والمركز الطبي بجواد حسني، ومدرسة النخلة البحرية، و كوبري كوم تقالة، والمجمع الخدمي والزراعي بقرى ( بسنتواي – بلقطر – بطورس، وتوصيل خط الغاز بقرية دمسنا .