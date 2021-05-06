محافظ البحيرة: ما تحقق خلال عامين فقط في شبكة الطرق يعد إنجازا كبيرا

تنفيذ عدد من المحاور الهامة ومنها محور المحمودية والمحور الرابط لتكون إضافة كبيرة للمحافظة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة إنه جار العمل على إنهاء جميع أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية، إضافة إلى تنفيذ على عدد من المحاور المهمة ومنها محور المحمودية والمحور الرابط لتكون إضافة كبيرة للمحافظة والمساهمة فى تحقيق حركة كبيرة من الرواج التجاري والإقتصادي.

وقال المحافظ إن ما تحقق خلال عامين فقط يعد إنجازا كبيرا من خلال تنفيذ شبكة طرق ورصف ما يقرب من 1000 كم بنطاق مدن وقرى المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى العمل المنطقة الثالثة عشر (محافظة البحيرة) أعمال مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوى بطول 20 كم وذلك كمرحلة أولى ضمن المحور العرضي الرابط الطريق الدولى الساحلى بالطريق الصحراوي (فوة/ دمنهور/ حوش عيسى/ أبو المطامير/ جناكليس/ الصحراوى كم 71)، وبتكلفة تقديرية 260 مليون جنيه.

وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى وما توليه من اهتمام برفع درجة الأمان على الطرق وبتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بإزالة جميع المعوقات وسرعة البدء بتنفيذ المشروع لأهميته فى رفع المعاناة عن أهالى مراكز ومدن محافظة البحيرة.

وتخفيف الكثافات المرورية على المحاور الطولية وتسهيل حركة المرور وخلق محاور مرورية جديده خارج الكتل السكنية وتقليل زمن الرحلة وخلق فرص استثمارية جديدة وتسهيل نقل المنتجات الزراعية ومواد المحاجر من والى (الطريق الدولى الساحلى مرورا بالطريق الزراعي ثم الطريق الصحراوى ) ومعظم مراكز المحافظة .