محافظ البحيرة : توريد 364 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع المحافظة

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الثلاثاء 364 ألف طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس 3337 طن .

ويبلغ عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب من 343 ألف طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580 ألف طن قمح.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد على التعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.