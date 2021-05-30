محافظ البحيرة: توريد 277 ألف طن قمح للصوامع والشون

المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 470 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ637 ألف فدان

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم الأحد، 277 ألف طن قمح محلي.

وأكد أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 470 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 637 ألف فدان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة في 31 شونة و6 صوامع مطورة.

وشدد “آمنة” على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ولفت إلى متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيهات مصري ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيه مصري، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.