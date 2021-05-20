محافظ البحيرة: توريد 235 ألف طن قمح للصوامع والشون

المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة ٤٣١ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٦٣٧ ألف فدان

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم استلام ٨٦٠٥.٧٧٠ طن قمح حتى انتهاء أعمال التوريد يوم الأربعاء ١٩ مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ٢٣٥٢٤٨.٦١٣ طن قمح محلي .

وأشار إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة ٤٣١ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٦٣٧ ألف فدان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى ٣٧ صومعة وشونة متمثلة فى ٣١ شونة و٦ صوامع مطورة .

وأكد “آمنة”، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بقيمة ٧٠٥ جنيهات ودرجة ٢٣ بقيمة ٧١٥ جنيها ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .