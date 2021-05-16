محافظ البحيرة: توريد 192 ألف طن قمح للصوامع والشون

إجمالي ما تم توريده من قمح في صوامع البحيرة 192 ألف طن

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم استلام 10081.357 طن قمح حتي انتهاء أعمال التوريد يوم السبت 15 مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الأحد 192097.886 طن قمح محليز

وقال المحافظ إن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 360 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 637 ألف فدان.

وأضاف أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة.

وأكد آمنة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بقيمة 705 جنيات مصرية ودرجة 23 بقيمة 715 جنيها مصريا ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيا مصريا، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .