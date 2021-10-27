محافظ البحيرة : تنفيذ 7 مشروعات في قطاع التعليم بتكلفة إجمالية 1.613 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – أن التعليم العالي هو مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الإبتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين، ويعتبر هو وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الإجتماعية والعالمية الكبرى، وأحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول، مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالي بالبحيرة شهد خلال هذه الفترة إنجازات وتطور غير مسبوقة حيث يتم تنفيذ ٧ مشروعات بتكلفة ١.٦١٣ مليار جنيه.

تم إستلام ٥ مشروعات هى (مبنى كلية رياض الأطفال – مبنى المعامل المركزية – منظومة الحماية المدنية – توصيل المرافق وخدمات – كلية الهندسة)، وجاري تنفيذ مشروعان يتضمنان مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي.

وأوضح المحافظ أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة، لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة ٢٤ حالة تعدي بنطاق ٥ مراكز بإجمالي مساحة بلغت ١٧٠٧٣ م٢ عبارة عن تنفيذ ٥ قرارات إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٨٠٠٠ م٢ تابعة لهيئة الصرف بحوش عيسى عبارة عن أراضي مزروعة ، وتنفيذ ٦ قرارات إزالة بمساحة ٧٢٠٠ م٢ ولاية هندسة الصرف بالمحمودية .

كما يتم تنفيذ ١١ قرار إزالة على مساحة ١٣٤٣ م٢ بكوم حمادة، وإزالة حالة تعدي بالبناء على أراضى زراعية بمساحة ٢٧٠ م٢ بعزبة الحلواني التابعة لقرية المعدية بإدكو عبارة عن شدة خشبية، وإزالة مخالفة بمساحة ٢٦٠ م٢ عبارة عن قواعد خرسانة بنطاق قرية دمسنا بأبو حمص .

أكد المحافظ أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية .

كما تم تطوير السكة الحديد خلال الفترة الماضية بتكلفة إجمالية ١٣٠ مليون و٢٠٠ ألف جنية، حيث تم تطوير محطة قطار دمنهور بتكلفة ١٠٠ مليون جنية وتطوير كوبري مشاة دمنهور بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنية، وإنشاء كوبري مشاة الشهيد رامي حسنين بإيتاي البارود بتكلفة ٢٨ مليون جنيه.

وأشار إلى أن مرفق السكك الحديدية شهد نقلة نوعية كبيرة على مستوى محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونياً وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.