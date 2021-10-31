محافظ البحيرة: تنفيذ 172 مشروعا بتكلفة 212.5 مليون جنيه خلال 3 أعوام

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الرياضية، كون الشباب أهم مشروع تستثمر فيه الدولة لصالح الوطن ولأهمية الرياضة ومؤسساتها في العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية .

وأشار إلى أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم خلال ثلاثة أعوام فقط تنفيذ ١٧٢ مشروعا بتكلفة إجمالية ٢١٢.٥ مليون جنية، تم الانتهاء من ٥٧ مشروعا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه وجار العمل بـ ١١٥ مشروعا بتكلفة إجمالية ١٥٢.٥ مليون جنيه لخدمة ١.٥مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة .

وتابع: إنه في نفس السياق تم تنفيذ عدة إزالات ضمن خطة الدولة في إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

ولفت محافظ البحيرة إلى تكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز بدر ودمنهور والدلنجات عن إزالة ٧ حالات تعد على مساحة بلغت ١٦٥٤ م٢ عبارة عن إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة ٩٠٠ م٢ بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر، كما تم إزالة حجرة مخالفة في المهد بمساحة ٢٥ م٢ بقرية عمر شاهين بنطاق وحدة أم صابر .

كما إزالة ٤ حالات تعد بمساحة ٦٢٩ م٢ بقرى نديبة ودسونس أم دينار بدمنهور، كما تم إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٠٠ م٢ بقرية الوفائية بالدلنجات.

كما أكد محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية .

مشيراً إلى أن قطاع الإسكان قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء ٧٩٩٢ وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على ٤ مراحل بتكلفة إجمالية مليار و٤٨ مليون جنيه .

كما تم إنشاء المجمع السكني الحرفي بفرهاش بمركز حوش عيسى ورشتك جنب بيتك، ويعد الأول من نوعه بمصر ويطبق إتجاهات الدولة في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة .

والمجمع مقام علي مساحة ١٣ فدان وتبلغ تكلفته الإجمالية ٢٧١ مليون جنيه حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات ٢٠٠ مليون جنية وتبلغ تكلفة الترفيق ٧١ مليون جنيه من المحافظة، وهو عبارة عن ( ١٤٠ وحدة سكنية – ١٤ وحدة إدارية – ٧٣ ورشة صناعية – ١١٠ محل تجاري- ٦ مباني خدمية – ٦ مخازن) .

والمجمع السكني الحرفي تنفيذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، طبقاً للبروتوكول الموقع مع المحافظة لتوفير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وخاصةً المشروعات الحرفية وفقاً للمعايير المحددة للأنشطة والتي تتمثل في ورش للنجارة والحدادة والزجاج والملابس والغزل والنسيج والأنشطة غير الملوثة للبيئة .

ويعد المجمع تطبيقا لاتجاهات وخطط الدولة المستقبلية في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الإستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة بكل إقليم .