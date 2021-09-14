محافظ البحيرة: تمويل 209 مشروعات من صندوق التنمية المحلية بقيمة 2.5 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، دور صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية فى توفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية والمشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل، وتدر دخلاً يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم تمويل 209 مشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية، بقيمة 2.5 مليون جنيه بنسبة فائدة تبلغ 6٪ مع إعطاء العام الأول إعفاء وتتراوح قيمة القرض الواحد من 5 إلى 15 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي يمولها صندوق التنمية المحلية هى ( جاموس حلاب – تسمين عجول – تربية دواجن – تربية بط مسکوفي – تربية أرانب – أدوات منزلية – مفروشات منزلية – كوافير – ملابس جاهزة – بيع أكياس – ومشروعات أخرى متنوعة).

لافتاً إلى أن وحدات بناء وتنمية القرية بالوحدات المحلية والقروية تستقبل المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل تلك المشروعات، كما يتم تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية تلك المشروعات وطرق الحصول عليها.

وفي نفس السياق، أعلن اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، عن بدء إنطلاق الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .مشدداً على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

مؤكداً التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس الإثنين أولى أيام تنفيذ الموجة 18 عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 79 حالة تعدى بنطاق 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 12680 مترا.