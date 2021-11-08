محافظ البحيرة: تطوير الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي لكل مدينة

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كل الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها، وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة فى شتى القطاعات، منها رصف الطرق والميادين وتطويرها وعمل محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم بمدينة دمنهور والتى تفقد خلالها، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بداية من مستشفى دمنهور العام وحتى ميدان الساعة بطول 1.7 كم فى كلا الاتجاهين وبتكلفة 14 مليون جنية، ووجه المحافظ بتكثيف العمل وسرعة الإنتهاء من كل الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها.

كما تم تفقد الشارع الجديد المجاور للمستشفى العام بجوار مسجد الوكيل، بعد إزالة الإشغالات ورصفه ودهان الأسوار وإعادة فتحه أمام المارة، ووجه المحافظ بتخصيص أماكن إنتظار لأتوبيس النقل الداخلي لخدمة المترددين على المستشفى ليصبح محور جديد يسهم في تحقيق السيولة المرورية .

كما تفقد اللواء المحافظ أعمال تطوير محيط منطقة مجمع مواقف دمنهور والشوارع المحيطة حتى مدخل الطريق الزراعي حيث تتم أعمال رصفه ورفع كفاءة الإنارة بطول 2.5 كم بإعتمادات مالية 9.6 مليون جنيه.

و تفقد أعمال تطوير شارع الضغط العالي بعرض 26 مترا، ووجه الوحدة المحلية بتحرير محضر لسكان إحدى العمارات السكنية بالشارع، وذلك لتشوية أعمال التطوير والتجميل بالشارع مع تكليفهم بإعادة رد الشيء لأصله على نفقاتهم .

وفي نهاية الجولة، تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان جلال قريطم (دوران الإستاد) والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول 2.5 كم وبتكلفة 17 مليون، ووجه بتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير وإزالة أي أكشاك مخالفة ورفع أي إشغالات بالمنطقة على الفور، حيث تشمل الأعمال تنسيق وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات .

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة، نهال بلبع – نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد، و فايز الجندي – مدير مديرية الطرق، وكامل غطاس – رئيس مركز ومدينة دمنهور، وسيد مرعي – مدير مشروع الرصف الإنتاجي .

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وأبو المطامير وبدر ودمنهور عن إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 2771م٢ عبارة عن إزالة حالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 1000م٢ بقرية الأمراء بكفر الدوار عبارة شدة خشبية لعمل سملات خرسانية، والتحفظ على الأدوات المستخدمة .

كما تم إزالة ٨ حالات تعدي على أرض زراعية على مساحة 871 م٢ بأبو المطامير عبارة عن مغسلة وأسوار طولية وعرضية وشدة خشبية ومبنى بالطوب الأبيض وردم لبشة خرسانية .، بالاضافة إلى تنفيذ 4 قرارات إزالة على الرياح الناصري بمساحة 750م٢ ببدر، علاوة على إيقاف أعمال مخالفة بمساحة 150م٢ بقرية الأبعادية بدمنهور .