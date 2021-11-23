الإسكندرية

محافظ البحيرة: تجديد ورصف الطرق والشوارع الداخلية بحوش عيسى

تم خلال 3 سنوات رصف أكثر من 1000 طريق داخلي
السيد فؤاد 5:18 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 5:18 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري، لتسهيل حركة النقل والانتقال وجذب الاستثمارات ومشروعات التنمية والقضاء على التكدس والزحام المروري وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأشار إلى أنه تم خلال 3 سنوات رصف أكثر من ١٠٠٠ طريق داخلي بالمدن والمراكز والقرى بأطوال ١١٠٠ كيلو متر والتي تتجاوز تكلفتها ١.٦ مليار جنيه فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق، كما أنه جار إنشاء ١٤ كوبري بمحافظة البحيرة بتكلفة ١.٣ مليار جنيه حيث تم الانتهاء من البعض وجار الانتهاء من البعض الآخر، بالإضافة إلى إنشاء المحور الرابط بتكلفة ٤ مليارات حنيه .. وجار إنشاء محور المحمودية بطول ٥٥ كم بداخل ٤ مراكز بالمحافظة والذى سيعد نقلة نوعية وحضارية وشريان جديد لربط محافظات الدلتا وتحقيق التنمية والرواج الإقتصادي .

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ولفت إلى قيام مديرية الطرق والكباري بالبحيرة برصف وتطوير عدد من الطرق بمركز ومدينة حوش عيسى وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يتم إحلال وتجديد واستكمال رصف فرعيات شارع القضيب بطول ١ كم بتكلفة ٥ ملايين جنيه، كما إحلال وتجديد شارع ٢٣ يوليو ومنطقة العلماء بطول ١ كم بتكلفة ٣ ملايين جنيه .

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كما يتم إحلال وتجديد شارع عبد الواحد فهمي بطول ٠.٧ كم وعرض ١٤ م، وبتكلفة ٢.٥ مليون جنية، كما يتم إحلال وتجديد واستكمال رصف شارع الرزيمات بطول ١ كم وبتكلفة ٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف الطريق الدائري بحوش عيسى بطول ٠.٨ كم وعرض ٢٠ م بتكلفة ٦ ملايين جنيه .

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وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات لهم وأنه خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تنفيذ أكثر من ٣٥٢٨ مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تتجاوز ٧٢ مليار جنيه.

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بقلم السيد فؤاد

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