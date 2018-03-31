محافظ البحيرة: بعض رجال الأعمال سيكافئون القرى الأكثر تصويتا ولم نعاقب أحدا

أحمد صبري



قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إنها كانت تشجع بتصريحاتها الأخيرة بخصوص تمييز القرى والمراكز بالحافظة لحثهم على مشاركة أكثر في الانتخابات الرئاسية



جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج رأى عام على قناة ten، ردا على طلب إحاطة من النائب هيثم الحريري، بشأن ما ذكره محافظة البحيرة من تقديم امتيازات لقرى دون أخرى، معتبرا ذلك أمر مخالف للدستور والقانون.



وأوضحت أنه لو كان النائب في محافظة تريد أن تجعل مواطنيها أكثر مواطنة ووطنية ويحافظون على وطنهم كان فعل مثلها.



وشددت على أن كل القري والمراكز موضوعة في الخطة الاستثمارية 2018_2019.



وأشارت إلى أن الناس الأكثر مشاركة ووطنية في بناء مصر لابد نعمل لهم حاجة من الناس الأقل وطنية



وحول معاييرها في ذلك قالت إن هناك ناس خرجت تحافظ على مصر وتستخدم حقها الدستوري ولكن كان هناك في قرى ومراكز كانت موجهة لعدم التصويت



وأشارت إلى أن التشجيع سيكون من المجتمع المدني ورجال الأعمال



ونفت أن يكون ذلك عقابا أو مجازاة، مؤكدة أن الأمر كان تشجيعا لحث الناس للنزول أكثر، مستدركة “وكما قلت الجميع يأخذ حقه من الدولة”









