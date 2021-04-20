الإسكندرية

محافظ البحيرة : بدء موسم توريد القمح بأسعار تتراوح بين 705 و725 جنيها للأردب

يستمر لمدة ٣ أشهر
السيد فؤاد 8:38 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 8:38 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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أعلن اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة عن بدء موسم توريد القمح بالمحافظة للعام الحالي ٢٠٢١م، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح ٢٩ شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأن تلك الشون والصوامع كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٠٩ ألف طن قمح .

هذا وقد تم تحديد سعر القمح المنتج محلياً على حسب درجات النظافة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بـ ٧٠٥ جنية مصري ودرجة ٢٣ بمبلغ ٧١٥ جنية مصري ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنية مصري .

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وأشار “آمنة” أنه تم حصاد ٣٢ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام وتبلغ ٤٧٦ ألف و٣٩١ فدان .

من جانبه، أكد المحاسب، مجدي الخضر – وكيل وزارة التموين، أن لجان إستلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً خلال شهر رمضان، مع إستمرار أعمال التوريد في الفترة المسائية بعد العشاء حتى الثانية عشر مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

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وتضم اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من اليوم ولمدة ٣ أشهر .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

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بقلم السيد فؤاد

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