محافظ البحيرة: الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بقطاع تدعيم الوحدات المحلية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وكان للبحيرة نصيب كبير من تلك المشروعات المنفذة بكافة القطاعات لخدمة المواطن والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى قطاع تدعيم الوحدات المحلية بإجمالي مبلغ ٤٦٧.٦٠٨ مليون جنيه ( ٤٤٢.٦٣٩ مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة و٢٤.٩٦٩ مليون جنيه تمويل ذاتي من المحافظة ) والتي تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪.

من الجدير بالذكر أن الخطة شملت تنفيذ عدة مشروعات لرصف والطرق والكباري وتحسين البيئة والكهرباء والأمن والإطفاء والمرور.