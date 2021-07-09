محافظ البحيرة: افتتاح 8 مساجد جديدة بتكلفة 35 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار إلى أنه تم خلال عامين فقط بناء وإفتتاح أكثر من ٢٣٥ مسجدا فى طفرة كبيرة، لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بحضور حازم الأشموني – السكرتير العام و كامل غطاس رئيس مدينة دمنهور بالتزامن مع إفتتاح ٨ مساجد جديدة أخرى بمراكز ( كفر الدوار – إيتاي البارود – الدلنجات – دمنهور – شبراخيت – بدر ) بتكلفة إجمالية بلغت ٣٥ مليونا و٥٥٠ ألف جنيه وهى مسجد سيف النصر بقرية الحاجر بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٤٨٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٤٥٠ ألف جنية .

كما تم افتتاح مسجد السناوي الحمرا بسيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٤٤٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، ومسجد حسن قاسم بقرية جعيف بإيتاي البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٤١٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه، ومسجد شاهين بقرية الخلالية بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٥٢٢ م٢ بتكلفة إجمالية ٣ مليون جنيه .

بالإضافة إلى مسجد محمد سالم عبد الله بزاوية غزال بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٣٦٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، ومسجد العزيزي بفرنوي بشبراخيت والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٣٥٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، ومسجد العصارة بجبارس بحري بإيتاي البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٣٢٠ م٢ بتكلفة إجمالية ١٧ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، بالاضافة الى مسجد النور بقرية علي بن أبي طالب بمركز بدر والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٣٦٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه .

وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان “فضائل الشهر ومفهوم العمل الصالح” أن الله تعالى أختص الأمة الإسلامية بمواسم فاضلة تتضاعف فيها الحسنات وتتنوع فيها الطاعات ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة وهى أعظم أيام الدنيا بركة ويستحب فيها الإكثار من العبادات وذكر الله تعالي ومن أفضل أيام العشر يوم عرفه الذي أكمل الله عز وجل لنا فيه الدين .

هذا وقد أكد محافظ البحيرة على أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الإجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم وإستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة .