محافظ البحيرة : افتتاح 29 مسجدا و ما يهدم الزوايا المخالفة فقط

أكد أن الحديث عن قيام الدولة بهدم المساجد عار تماماً من الصحة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم افتتاح نحو 29 مسجدا في المحافظة وذلك في نفس الوقت خلال الأيام الماضية ، قائلا: يوجد لدينا 13.862 الف مسجد على مستوي المحافظة.

وقال محافظ البحيرة خلال مداخله هاتفيه مع وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على قناة الأولي المصرية، أنه تم هدم زوايا مخالفة وليس مساجد موضحاً أن عدد الزوايا المخالفة التي تم هدمها من 30 الي 40 زاوية و لم يتم هدم مساجد .

وأضاف آمنة أن “الشعب والدولة في محافظة البحيرة يد واحدة قائلاً: احنا كلنا ايد واحدة والشعب يعلم مصلحته فين”.

وأشار آمنة إلى أن الدولة نفذت مشروعات قومية في البحيرة بقيمة 43 مليار جنيه جميعها لصالح المواطنين في المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة، أن الحديث عن قيام الدولة بهدم المساجد عار تماماً من الصحة قائلا: إحنا أكثر حرصاً على ديننا و كل واحد يخليه في نفسه .