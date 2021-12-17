الإسكندرية

محافظ البحيرة : استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال أمطار خفيفة إلى متوسطة

انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين بنطاق المحافظة
السيد فؤاد 9:08 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 9:08 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع الأمطار الخفيفة والمتوسطة التى تشهدها بعض مراكز المحافظة على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة، والتى يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة .

ووجه المحافظ بتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف والمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها.

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بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وتطهير صفايات المطر .

والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها ووقف عملها مع الرياح الشديدة، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياة الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات .

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بقلم السيد فؤاد

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