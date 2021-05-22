محافظ البحيرة: استرداد 3 قطع أراض بمساحة من غير الجادين بوادي النطرون

أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، باسترداد 3 قطع أراض بمساحة 16 فدانًا و22 قيراطًا و19 سهمًا من غير الجادين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة من أملاك دولة عليهما .

وأكد المحافظ على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن، وحق الشعب والأجيال القادمة منها .