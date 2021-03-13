محافظ البحيرة: استرداد 295 فدانا و4 قراريط من غير الجادين بوادي النطرون

في اطار برنامج استرداد املاك الدولة من غير الجادين

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب عدد ٢ قطعة أرض وحجز إداري لها ومساحتها ٢٩٥ فدان و٤ قراريط بمنطقة الطريق الدولي لعدم الجدية وهما عبارة عن قطعة أرض بمساحة ٩٨ فدان و١٠ قيراط وقطعة اخرى بمساحة ١٩٦ فدان و١٨ قيراط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما .

وأكد اللواء المحافظ على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .