محافظ البحيرة : استرداد 212.5 فدان من غير الجادين بوادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٢ قطعة أرض بمنطقة البحر الفارغ بمساحة ٢١٢ فدانا و١٢ قيراطا من غير الجادين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما، وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.