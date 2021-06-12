الإسكندرية

محافظ البحيرة : استرداد 212.5 فدان من غير الجادين بوادي النطرون

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بإسترداد ٢ قطعة أرض بمساحة ٢١٢ فدانا و١٢ قيراطا من غير الجادين
السيد فؤاد 8:41 م, السبت, 12 يونيو 21 8:41 م, السبت, 12 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٢ قطعة أرض بمنطقة البحر الفارغ بمساحة ٢١٢ فدانا و١٢ قيراطا من غير الجادين.

اقرأ أيضا  طرح مناطق الألعاب المائية بالمندرة والعجمي لمزايدات علنية عامة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما، وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعقد مؤتمر مارلوج 10 غدا في الإسكندرية

السيد فؤاد 8:32 م, السبت, 12 يونيو 21

تعرف على الوظائف الجديدة فى هيئة ميناء الإسكندرية

السيد فؤاد 3:25 م, السبت, 12 يونيو 21

«الأكاديمية العربية للعلوم» تتقدم 149 مركزا بتصنيف «ويبومتركس» العالمي

السيد فؤاد 2:25 م, السبت, 12 يونيو 21

إزالة تعديات على أراض زراعية بنطاق 4 مراكز في البحيرة

السيد فؤاد 8:45 م, الجمعة, 11 يونيو 21

تجار بالإسكندرية: البضائع المخزنة وضعف المبيعات وراء تراجع أسعار اللبن البقرى

معتز محمود 3:37 م, الجمعة, 11 يونيو 21

طلب إحاطة بتأجيل نظام التسجيل المسبق للبضائع «ACID» حتى نهاية 2023 (مستند)

السيد فؤاد 9:53 م, الخميس, 10 يونيو 21