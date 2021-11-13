محافظ البحيرة : إنهاء أولى مراحل «حياة كريمة» فى 8 قرى بتكلفة 386 مليون جنيه

صرح اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بأن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” شهدت نجاحا كبيرا، حيث شملت ثماني قرى بنطاق المحافظة بواقع ٦ قرى بمركز ومدينة أبو المطامير ( زاوية صقر والياسينية والمهدية والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوي )، بالإضافة لقرية علي مبارك بوادي النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر.

مشيراً إلى أن أعمال تطوير تلك القرى تضمنت تنفيذ أكثر من ١١٠ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي – مياه الشرب – الطرق والكباري – الري – الصحة – الطب البيطري – الكهرباء – تدعيم الوحدات المحلية – التعليم – وغيرها من القطاعات ) بتكلفة ٣٨٦ مليون جنيه.

وأكد أن المبادرة تركزت بـ ٦ مراكز ضمن مبادرة “حياة كريمة” تطوير الريف المصرى لتطوير وتنمية ٣٩٤٠ قرية بإجمالي ٨٠٢١ مشروعا بتكلفة ٤٤ مليار جنيه وحجم العمل الذى يتم على أرض البحيرة لخدمة ٣.٥ مليون مواطن بحراوي تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتشمل أعمال التنمية والتطوير فى مختلف القطاعات والمجالات وبناء ٣٢٠ مدرسة و٥٩٢٩ وحدة سكنية سكن كريم.

وأضاف المحافظ أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مؤكداً أن كافة الأعمال شهدت تنسيقا كاملا مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.