الإسكندرية

محافظ البحيرة : إنشاء 86 وحدة بيطرية بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه

خلال الأعوام الثلاث الماضية
السيد فؤاد 8:48 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 8:48 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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 أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن قطاع الطب البيطري شهد العديد من الإنجازات حيث تم خلال الأعوام الثلاث الماضية إنشاء 86 وحدة بيطرية بتكلفة اجماليه 200 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 7 برامج لتطعيم 10.5مليون رأس ماشية .

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وأكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

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بقلم السيد فؤاد

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