محافظ البحيرة: أعمال تطوير الريف المصري تُجرى على قدم وساق بقرى 6 مراكز

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن العمل يسير بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية “حياة كريمة” على قدم وساق لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٤٠٠٠ تابع .

وأشاد بالدور الكبير للقوات المسلحة المصرية التى تعمل على تنفيذ ١٣٦٥ مشروعا بالمحافظة لتنمية وتطوير الريف المصري لتحقيق تنمية شاملة بالقرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية ولتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية .

كما أشاد أيضاً بالدور الذى تقوم به جامعة دمنهور والتى تعمل جنباً إلى جنب مع المحافظة لإحداث طفرة كبيرة وتنمية شاملة وواعدة فى شتى القطاعات والمشروعات التنموية على أرض البحيرة وهو ما ظهر جلياً على مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والتى تتبوأ بها المحافظة المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية نتيجة للتعاون والاستعانة بخبرات الجامعة بالاضافة إلى دور الجامعة الحيوي والهام في المشاركة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال إطلاق وتنفيذ القوافل الشاملة الطبية والبيطرية والتوعوية والزراعية المجانية في كافة التخصصات وبمشاركة أستاذة متخصصون .

جاء ذلك خلال حضور اللواء المحافظ لإجتماع مجلس الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح – رئيس الجامعة بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، مؤكداً على دور الجامعة في التوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار إلى خطة الدولة الوقائية لسرعة الانتهاء من تلقي جميع العاملين بالجامعات والمصالح الحكومية والقطاعات والهيئات التابعة للقاح كرورنا لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية وحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا .

كما أكد اللواء المحافظ على المتابعة بصفة مستمرة لجهود عملية تطعيم ومكافحة فيروس كورونا حيث تم حتى الآن توفير ٥٠ فريق ثابت ومتحرك.. وجار زيادة تلك الفرق لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين فى أسرع وقت ومنع حدوث أي تزاحم مشدداً على التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال تلك الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح .

كما تم فتح ٦ نقاط ثابتة بالكليات النظرية والعملية وذلك لتلقي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري للجامعة للقاح كورونا حرصاً على سلامتهم وسلامة المحيطين داخل وخارج الجامعة .

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح – رئيس الجامعة على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – على التوعية من خلال الاهتمام بالوعي المجتمعي من أجل إستمرار البناء وتحقيق النجاح .. مشيراً إلى أهمية الجامعة والتى تحتل مكانة فريدة داخل المجتمع، فهى محركاً قوياً للإبداع، والتنمية الإقتصادية، والرفاهية الإجتماعية، ولها دور كبير فى التنمية المستدامة، مشيراً أن جامعة دمنهور تعمل على تلبية الإحتياجات الآتية ومواكبة التوجهات الإستراتيجية للدولة وتعد جزءً من المنظومة التعليمية وتطوير التعليم الجامعي بشكل مستمر، ومحاولة إستباق الحاضر نحو المستقبل ووضع الخطط التي تستجيب للمتغيّرات .

كما أنها تسعى بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية لتحقيق عائداً ملموساً على الإقتصاد والمجتمع، وهو ما ساهم بشكل كبير في إحتلال الجامعة مراكز متقدمة في كل التخصصات، نظراً للجودة العالية للبحوث المنشورة .

وفي نفس السياق تم تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة بمبنى دار المناسبات بقرية بني سلامة إحدى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بوادي النطرون .

وتم خلال القافلة تنظيم ندوة توعية بعنوان “الخلفة مسؤلية .. شارك في التنمية” تم خلالها الإشارة إلى أخطار الزيادة السكانية وضرورة تضافر الجهود للقضاء على الأمية بنطاق المركز .

كما تم تقديم الخدمات التالية خلال القافلة فى قطاع الطب البيطري، وتم علاج جماعى لـ ٢٠٠٠ رأس أغنام ورش ٢٠٠٠ رأس من الأغنام و١٠٠ رأس من الجاموس و٤٠٠ رأس من الأبقار، وفي قطاع التموين تم الرد على إستفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية بجانب توفير سيارة لبيع أنابيب البوتاجاز المدعمة .

وفي قطاع الصحة تم الكشف على ١٠ سيدات وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ ٥ سيدات وتقديم المشورة لـ ٣ سيدات .