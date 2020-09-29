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محافظ البحر الأحمر : 50% نسبة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

وأوضح أن نسبة التخفيضات في أسعار التصالح لمخالفات البناء تتراوح من 30 إلى 40% حسب المنطقة السكنية في المحافظة، قائلًا: أنا مش بعمل ده من دماغي، إحنا في لجنة بتشوف الأسعار، وذلك بما يتناسب مع المكان والشخص.
محمد مجدي 10:16 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 10:16 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن نسبة الإقبال على طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت حتى الآن 50% من إجمالي مخالفات البناء في المحافظة.

وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي، في برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد، إنه طالب الموظفين بعدم التحدث مع المواطنين عند تسلم الأوراق.

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واستكمل قوله: بقول للموظف خد من المواطن الورق ومتتناقش معاه وإحنا نشوف الورق مع الشئون القانونية.

وأوضح حنفي أن نسبة التخفيضات في أسعار التصالح لمخالفات البناء تتراوح من 30 إلى 40% حسب المنطقة السكنية في المحافظة، قائلًا: أنا مش بعمل ده من دماغي، إحنا في لجنة بتشوف الأسعار، وذلك بما يتناسب مع المكان والشخص.

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وأشار إلى أن “المكان السكني قد يكون راقيًا لكن السكان فيه غير قادرين ماديًّا، وبقول ليهم ادفعوا اللي تقدروا عليه دلوقتي”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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