محافظ البحر الأحمر : 5 إصابات كورونا فقط بالمحافظة

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في مداخلة مع برنامج الحكاية مساء الاثنين، أن محافظته بها 5 إصابات بفيروس كورونا فقط. وقال" "أنا عندي في مرسى علم استقبلت 11 ألف مواطن مصري من العائدين من الخارج وفتح السياحة لـ…

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في مداخلة مع برنامج الحكاية مساء الاثنين، أن محافظته بها 5 إصابات بفيروس كورونا فقط.

وقال” “أنا عندي في مرسى علم استقبلت 11 ألف مواطن مصري من العائدين من الخارج وفتح السياحة لـ 61 فندقا استوفت شروط السياحة والصحة لاستقبال السياحة الداخلية، والمعادلة الثالثة هي الحفاظ على صحة المواطن في البحر الأحمر”.

وأضاف: “دخلنا في العيد والناس عايزة تعيد في الجونة،هل أنا كمحافظ أقدر أمسك الناس المعزومة عند بعض ؟”.

وتابع: “مع ذلك معدلات الإصابة في البحر الأحمر هي من أقل المعدلات”.

وقال إن “الفكرة إن الـ 25% المقررة لطاقات الفنادق لم يحدث فيها أي إصابة وإنما الإصابات التي حدثت نتيجة ناس جاية عليا وناس بتعزم بعضها وبتحتفل بطريقته بإسلوب أنا مسميه إسلوب الاستبياع وحدث بعض الإصابات هي 4 إصابات لمقيمين وواحد كان نازل في أحد الفنادق”.

وأوضح أن “البحر الأحمر خالي تماما من هذا الموضوع، طيب اعتبارا من اليوم هرفع نسبة الإشغال للفنادق إلى 50% هقول أنا جاهز بالضوابط الموضوعة من وزارة الصحة”.

وأضافت: “بدأت فنادق من مرسى علم تكلمني تقول أنها مستعدين، وأنا عندي زبون للغردقة وزبون لمرسى علم وزبون للغطس، وبدأت الناس تسأل”.

وأكد أن “الغردقة والبحر الأحمر مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية 100% بشروط وزارة الصحة والسياحة”.

وقال إن المستشفيات مستكملة تماما كأطقم طبية ومستلزمات

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الإثنين، أن جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”.

وأضافت: ” بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس”.

وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.