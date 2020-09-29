محافظ البحر الأحمر: 25% نسبة الإشغالات السياحية من كرواتيا وصربيا وهولندا

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن الفترة الحالية تشهد عودة تدريجية للسياحة في المحافظة ، موضحا أن نسبة الاشغالات الحالية 25%من النسبة المصرح بها العمل 50% نتيجة فيروس كورونا.

وقال محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن تلك النسبة منقسمة إلى سياحة داخلية من المصريين وكرواتيا وصربيا وهولندا وأعداد قليلة من ألمانيا قادمين من سويسرا.

وتطلع حنفي عودة السياحة مرة أخرة بعد قيام ألمانيا وروسيا بعودة السائحين مرة أخرى.

وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر أصبحت تستطيع عمل 1500 pcr في اليوم الواحد وتظهر النتيجة خلال 16 ساعة.