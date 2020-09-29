استثمار

محافظ البحر الأحمر: 25% نسبة الإشغالات السياحية من كرواتيا وصربيا وهولندا

وأعداد قليلة من ألمانيا قادمين من سويسرا.
محمد مجدي 10:05 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 10:05 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن الفترة الحالية تشهد عودة تدريجية للسياحة في المحافظة ، موضحا أن نسبة الاشغالات الحالية 25%من النسبة المصرح بها العمل 50% نتيجة فيروس كورونا.

وقال محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن تلك النسبة منقسمة إلى سياحة داخلية من المصريين وكرواتيا وصربيا وهولندا وأعداد قليلة من ألمانيا قادمين من سويسرا.

اقرأ أيضا  معهد البحوث الفلكية : هزة أرضية في البحر الأحمر قرب الغردقة

وتطلع حنفي عودة السياحة مرة أخرة بعد قيام ألمانيا وروسيا بعودة السائحين مرة أخرى.

وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر أصبحت تستطيع عمل 1500 pcr في اليوم الواحد وتظهر النتيجة خلال 16 ساعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

محافظة البحر الأحمر.. صفر كورونا و100% نسبة إشغالات الفنادق

المال - خاص 11:53 م, السبت, 8 أغسطس 20

145 فندقا بالبحر الأحمر تتقدم بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية

دعاء محمود 9:03 ص, الثلاثاء, 16 يونيو 20

تعرف على ضوابط فتح السياحة الخارجية والطيران الدولي (فيديو)

أحمد عاشور 8:18 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

محافظ البحر الأحمر: لدينا 42 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية

أحمد صبري 12:17 ص, الخميس, 21 مايو 20

مصر تنقل الآثار لساحل البحر الأحمر.. وزير السياحة يتحدث عن التجربة (صور)

أحمد عاشور 7:02 م, السبت, 29 فبراير 20

فندق ذا بريكيرز دايفينج بالبحر الأحمر يحصد جائزة TUI Holly العالمية لعام 2020

دعاء محمود 6:14 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19