محافظ البحر الأحمر يطمئن على مواطنين انقلبت سيارتهما على طريق الزعفرانة

قام محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مساء أمس الثلاثاء، بالاطمئنان على مواطنين انقلبت بهما سيارتهما على الطريق الرئيسي بين مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، وتصادف مرور المحافظ أثناء تفقده الحالة المرورية، فأوقف سيارته وترجل إلى موقع الحادث لاستطلاع الأمر.

وقرر أن يظل في مكانه لحين وصول رجال المرور، وتواصل عبر جهاز اللاسلكي الخاص به مع رئيس مدينة رأس غارب للاستفسار عن تبعات الحادث.

وأوضح رئيس المدينة للمحافظ أنه تم إنقاذ المصابين، ونقلهما إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وكلف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة حالة المصابين وتقديم كل أوجه الرعاية الصحيّة لهما.

ووجه المحافظ مدير إدارة مرور البحر الأحمر بتكثيف الحملات المرورية بصفة عامة، وحملات الرادار بصفة خاصة لضبط وتحرير مخالفات لمن يتجاوز السرعات المقررة.