محافظ البحر الأحمر يدعو لتخفيض أسعار السلع الغذائية خلال رمضان

وكالات:قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماعه مع مديري السلاسل التجارية في الغردقة، إن المحافظة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.وأضاف، في بيان، السبت، إنه حث أصحاب السلاسل التجارية على تخفيض أسعار السلع الغذائية لتكون تخفيضات حقيقية يش

وكالات:





قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماعه مع مديري السلاسل التجارية في الغردقة، إن المحافظة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

وأضاف، في بيان، السبت، إنه حث أصحاب السلاسل التجارية على تخفيض أسعار السلع الغذائية لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطنون وخاصة محدودي الدخل.

من جهة خري، ناقش المحافظ المشاكل والمقترحات التي تواجه أصحاب السلاسل التجارية حتي يتم طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة جدا للمواطنين نظير توفير المكان والكهرباء دون مقابل.