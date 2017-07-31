محافظ البحر الأحمر يبحث مشروع التنمية المستدامة بقرية الزعفرانة

وكالات:بحث اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مشروع التنمية المستدامة لقرية الزعفرانة شمال المحافظة، خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين، مع عدد من ممثلي الجهاز التنفيذي لتطوير الزعفرانة.وأوضح بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر أن التنمية تشمل إنشاء 100 وحدة سكنية لأهالي القرية وملعب خماسي

وكالات:

بحث اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مشروع التنمية المستدامة لقرية الزعفرانة شمال المحافظة، خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين، مع عدد من ممثلي الجهاز التنفيذي لتطوير الزعفرانة.





وأوضح بيان صادر عن محافظة البحر ا لأحمر أن التنمية تشمل إنشاء 100 وحدة سكنية لأهالي القرية وملعب خماسي وشاطيء عام وممشى لسياحة اليوم الواحد، وخلق فرص عمل لأبناء القرية.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان لتطوير مناطق بحلايب وشلاتين بتكلفة 900 مليون جنيه ويستهدف إنشاء 500 منزل بحلايب و1500 منزل بالشلاتين، وأكد حرص المحافظة على التطوير بكل المدن.