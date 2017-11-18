محافظ البحر الأحمر يبحث الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول

وكالات: عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا، مساء السبت؛ لرفع درجة الاستعداد بالمحافظة تحسبًا لسقوط أمطار طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية التي أفادت باحتمال سقوط أمطار بمدن جنوب المحافظة خلال الساعات المقبلة. واستعرض المحافظ خلال الاجتماع- حسبما ذكرت محافظة البحر الأحمر في بيان ا

وكالات:

عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا، مساء السبت؛ لرفع درجة الاستعداد بالمحافظة تحسبًا لسقوط أمطار طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية التي أفادت باحتمال سقوط أمطار بمدن جنوب المحافظة خلال الساعات المقبلة.





واستعرض المحافظ خلال الاجتماع- حسبما ذكرت محافظة البحر الأحمر في بيان اليوم السبت- الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول ومعلومات الحصر الخاصة بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر، وكذلك الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وشدد على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد والالتزام بالخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط للسيطرة على أية أمطار وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.

وكلف هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بإنشاء نقطتي إنذار مبكر بالكيلو 40 والكيلو 60 طريق رأس غارب-الشيخ فضل، وتجهيز كافة المعدات من الهيئة وتشكيل مجموعتي عمل غرب مدينة رأس غارب للاستعداد المبكر بتلك المنطقة.

ووجه على إدارة الأزمات بضرورة تحديث كافة البيانات وأرقام الهواتف لجميع العناصر المشتركة في مجابهة السيول، وأشار إلى ضرورة التعلم من الدروس السابقة وتلافي أي أخطاء، مؤكدًا على أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد 24 ساعة؛ لتلقي أية بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة واحتواء أية أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع.