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محافظ البحر الأحمر: لدينا 6 آلاف سائح أوكراني ووصلت 18 طائرة تقل سُياحا من روسيا ولم نرصد مشاكل بينهما

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن المحافظة يتواجد عليها حاليا 6 آلاف سائح أوكراني بينما وصلت 18 طائرة تقل سُياحا من روسيا ولم نرصد مشاكل بينهما بسبب الحرب في أوكرانيا . جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج…

المال - خاص 1:04 ص, الأحد, 27 فبراير 22 1:04 ص, الأحد, 27 فبراير 22

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كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن المحافظة يتواجد عليها حاليا 6 آلاف سائح أوكراني بينما وصلت 18 طائرة تقل سُياحا من روسيا ولم نرصد مشاكل بينهما بسبب الحرب في أوكرانيا .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وشنت روسيا الخميس هجوما على أوكرانيا بدعوى حماية أمنها القومي، فيما عدته أمريكا ودول غربية غزوا واحتلالا واعتداء على سيادة الدولة الأوروبية.

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وأوضح محافظ البحر الأحمر ، أن وزارة السياحة والأثار أرسلت في 24 فبراير تعميما لغرفة المنشآت الفندقية بشأن هذه الأزمة.

ويقضي التعميم بحسب المحافظ بالسماح لكافة الفنادق بالنسبة للسائحين سواء الأوكران أو الروس. باستمرار إقامة السياح الأوكران والروس وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات كانت تقدم لهم لحين إيجاد الحل المناسب لإعادتهم وجميع المنشأت السياحية ملتزمة به.

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وكشف أنه في يوم 24 فبراير كان من المفترض أن تصل طائرة لإعادة السائحين الأوكران إلى بلادهم لكنها لم تأت لم تأتي الطائرة و تم إعادة السائحين الأوكران إلى فنادقهم، ويبلغ عددهم 6 الآف سائح.

وأوضح أن السياحة الروسية لم تتوقف واليوم وصلت 18 طائرة من موسكو وغادرت ستة عشرة أخرى “

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ورداً على سؤال الحديدي هل هناك مشاكل بين السياح الأوكرانيين والروس وحول مصير الإقامات والتأشيرات قال : “حتى الآن لم يتم رصد أية مشكلات بين السائحين الأوكران أو الروس المقيمين في مصر”.

وأضاف: “أما تمديد الإقامات بالنسبة للسائحين الأوكرانيين والروس فتتحمل المنشأت السياحية تكلفة تلك الغقامات، وما سيتم مستقبلا سيعود لما ستقوم به وزارة السياحة والدولة بصفة عامة”.

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بقلم المال - خاص

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