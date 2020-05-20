استثمار

محافظ البحر الأحمر: لدينا 42 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية

قال إن وزير السياحة أكد أن الفنادق غير الملتزمة سيتم إغلاقها مباشرة
أحمد صبري 12:17 ص, الخميس, 21 مايو 20 12:17 ص, الخميس, 21 مايو 20

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قال اللواء عمرو حنفي مخافظ البحر الأحمر مساء الأربعاء، إن هناك 42 فندقا ومنشأة سياحية، حصلوا على شهادة السلامة الصحية لاستقبال المواطنين بعد استيفاء شروط الحكومة لتجنب حدوث إصابات بفيروس كورونا مثل شرط خفض عدد النزلاء لـ25% ووجود عيادات صحية .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن وزير السياحة خالد العناني أكد أن الفنادق غير الملتزمة سيتم إغلاقها مباشرة وبمكالمة “تليفون” لمدة عامين.

وأوضح أنه سيكون هناك مرور دوري لمراقبة تلك الاشتراطات.

وأكد أن هناك التزاما واسعا اتعلميات الحكومة للسيطرة على الفيروس بنسبة تصل لـ80%  حيث يتم ارتداء الكمامات من العاملين بالداخلية والبنوك والجهات الحكومية مشيرا إلى أن هناك التزاما أيضا من الأجانب بالمحافظة.

وأكد أنه سيتم غلق جميع الشواطئ العامة بالمحافظة لكن سيتم فتح شواطئ الفنادق باشتراطات مشددة، موضحا أنه سيتم غلق الأنشطة البحرية مثل الغطس والسفاري.

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بقلم أحمد صبري

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