محافظ البحر الأحمر: قلت للتجار راعوا ربنا في الناس عشان يكرمكم (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر أنه تم عمل اكثر من 32 محضر تمويني فقط لتجار في مدينة الغردقة نتيجة زيادة هامش الربح بنسبه تصل إلي 100٪، مشيرا إلي أنه تلقي شكاوى عديدة من المواطنين بزيادة الاسعار.

و أضاف حنفي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمتابعة الأسعار و ضبط حالة الاسواق.

و تابع حنفي أن سعر كيلو الطماطم اليوم 7 جنيهات في سفاجا، و كيلو البطيخ 30 جنيها ، و كيلو اللحمة 125 جنيه في مدينة الغردقة بعد أن كانت بسعر 140 جنيه, قائلا: فيه حالة من الرضا على أسعار اللحمة.

و أوضح حنفي أنه قام بوزن 5 أرغفة بلدي مدعم بشكل عشوائي من أحد المخابز و تأكد من الوزن 100 جرام للرغيف الواحد، قائلا: قلت للتجار راعوا ربنا في الناس عشان ربنا يكرمكم .

و أوضح محافظ البحر الاحمر أنه قام بعمل جولة مفاجئة في سوق الغردقة و لوحظ ارتفاع اسعار البيع في الخضروات بشكل مبالغ فيه على الرغم من عدم زيادة سعر الجملة بالشكل الذي يؤدي إلي ارتفاع سعر البيع على المستهلك.

و أشار حنفي الي أنه لا يوجد نقص في أي سلعة سواء كانت استراتيجية أو عادية ، و ذلك في أي سوبر ماركت ، و تم عمل سوق مفتوح وسط مدينة الغردقة مع توفير الكهرباء للسوق.

و أوضح حنفي أنه يتم تجديد حلقة السمك في الغردقة و تم عمل مصنع ثلج بها ، مشيراً إلى أنه متوقع افتتاحها في أغسطس القادم.

و أكد محافظ البحر الاحمر أن معدلات السياحة في المحافظة افضل من العام الماضي بشكل كبير ، و لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية تم استقبال 4 طائرات روسية على متنها سائحين منذ اليومين الماضيين.

و قال حنفي أن السياحة القادمة من ألمانيا و صربيا و إيطاليا و رومانيا تسير بشكل طبيعي ، مشيراً إلي أن الأوكران يأتون أيضا الي الغردقة ولكن من دول أخري.