محافظ البحر الأحمر: في 4 سنوات تم صرف 2.8 مليار جنيه لتنمية حلايب وشلاتين

متابعاتأكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، أنه تم صرف 2.8 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية لتنفيذ مشروعات قومية في مناطق الجنوب بالشلاتين وحلايب وأبورماد، فضلا عن تنظيم قوافل تنموية وعلاجية كان لها تأثير إيجابي على أهالي المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بمجلس إدارة جم

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أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، أنه تم صرف 2.8 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية لتنفيذ مشروعات قومية في مناطق الجنوب بالشلاتين وحلايب وأبورماد، فضلا عن تنظيم قوافل تنموية وعلاجية كان لها تأثير إيجابي على أهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بمجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر لبحث التعاون بين الجانبين، وتنفيذ خطة تطوير المحافظة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ)

وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين المحافظة والجمعية للإعداد والتجهيز للعيد القومي للمحافظة في ذكرى معركة شدوان يوم 22 يناير، لتخرج الاحتفالات بالشكل اللائق.

وطالب المحافظ بتجميل المدينة والشوارع الخارجية من أجل استكمال خطة تجميل الغردقة وتنفيذ الصورة البصرية المستهدفة لها، مشيرا إلى قرب الانتهاء من البنية التحتية واستكمال خطة التطوير بلمسات جمالية بإضافة المساحات الخضراء مع ضرورة صيانتها والمتابعة المستمرة لها للحفاظ على استدامتها بالشكل الجمالي اللائق بالمدينة السياحية.

واستعرض المحافظ ،خلال الاجتماع ،الخطة المستقبلية في التجميل، مشددا على ضرورة مساهمة مستثمري البحر الأحمر في تنفيذ خطة تنشيط السياحة من خلال القوافل التنشيطية لدول أوروبا استنادا على النتائج الجيدة التي جاءت بها القوافل السابقة لدول بولندا والتشيك، لافتا إلى السعي للتسويق للبحر الأحمر كمنطقة سياحية مستقلة غنية بإمكاناتها السياحية المتميزة وتمتعها بالأمن والأمان وكافة وسائل الجذب السياحي