محافظ البحر الأحمر عن فيديو حفل جماعي داخل فندق : «أقسم بالله مشهد لن يتكرر»

ردا عن تداول فيديو يعرض عدد كبير من نزلاء أحد الفنادق في البحر الأحمر يرقصون فيما يشبه حفل جماعي.

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مساء السبت أن المشهد الذي تم تداوله بشأن إقامة حفل جماعي داخل فندق لن يتكرر أبدا.

جاء في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، ردا عن تداول فيديو يعرض عدد كبير من نزلاء أحد الفنادق في البحر الأحمر يرقصون فيما يشبه حفل جماعي.

وقال محافظ البحر الأحمر : “حاليا فيه لجنة بتحقق في هذا الموضوع واتصلت بوزير السياحة (خالد العناني) مباشرة وفيه تنسيق ما بيننا دايما ونزلت لجنة مشتركة وهنسمع بكره أخبار مناسبة جدا مع الحدث وأقسم بالله المنظر ده لن يتكرر تاني”.

وتابع: “حينما عقدنا اجتماعات مع مستثمري السياحة أثناء مناقشة عمل الفنادق بطاقة 25% ثم بطاقة 50% أكدوا أنهم سيعملون على تطبيق ضوابط السلامة الصحية بمنتهى الصرامة”.

وقال: “النهاردة اتفاجأت بالموضوع ده في إحدى الفنادق واتصلت بوزير السياحة مباشرة وله صلاحية إلغاء الترخيص مباشرة لهذا الفندق وإذا كنا فعلا عايزين نبدأ خلال المرحلة الجاية ونشتغل على السياحة الخارجية .. فبناقص يعني وعندنا 61 منشأة حصلت على التراخيص”.

وأضاف: “اللي متشاف في هذا الفيديو أنه لم يكن هناك التزام باجراءات التباعد الاجتماعي واذا كنا كإدارة فندق لا نستطيع السيطرة على هذا الموضوع اذا انت لا تستحق هذا الترخيص”. «السياحة» تحقق مع أحد المنتجعات بالغردقة «أقام حفلا جماعيا لنزلائه»

جري قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، الآن، تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، المقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع علي المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غد على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.

وأكد عبد الفتاح أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وأنها تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الصارمة، منوها إلى أن التزام المنشآت الفندقية بكافة أنواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها علي شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل.