محافظ البحر الأحمر: علينا انتظار نتائج تحقيقات حادث رأس غارب

طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، الأحد، بانتظار نتائج تحقيقات حادث تصادم أتوبيس رأس غارب الذي راح ضحيته 12 شخصًا، وأسفر عن 30 مصابًا.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “الطريق الذي وقع عليه الحادث مرفوع كفاءته بشكل ممتاز”.

ولفت إلى أن أحد مصابي الحدث أخبره بأن سائق الأتوبيس كان يسير بسرعة كبيرة، واصطدم بمقطورة السيارة النقل.

وقال: “استمعت إلى المصابين في حادث وقالوا لي إن سائق الأتوبيس دخل في العربية النقل ولاتوجد شبورة على طريق الزعفرانة كما أنه في ذات الوقت الطريق مزود بكاميرات مراقبة”.

وأوضح محافظ البحر الاحمر أن 90% من حوادث الطرق تعود لأخطاء بشرية، مضيفا: “وعلى الجميع انتظار تحقيقات النيابة، والطريق كفاءته عالية وأنه شخصياً يستخدمه باستمرار”.