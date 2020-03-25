محافظ البحر الأحمر : رئيس مدينة القصير اتحجز في كمين علشان راجع الساعة 7

قال المحافظ: "لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين لقرار حظر التحرك على الطرق والأمور ماشية مستقرة الناس هنا ملتزمة وعندها وعي".

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن حجز رئيس مدينة القصير في كمين لتجاوزه حظر التحرك على الطرق الذي بدأ في الساعة السابعة مساءً.

وقال محافظ البحر الأحمر ، في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “رئيس مدينة القصر اتحجز في كمين بسبب أنه راجع الساعة ٧ وكلمني قالي يافندم معلش ومدير الأمن متعاون جدا، والإجراءات بتطبق بصرامة”.

وأضاف: “لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين لقرار حظر التحرك على الطرق والأمور ماشية مستقرة الناس هنا ملتزمة وعندها وعي”.

وتابع: ” كان عندنا مجموعة من موردي الأغذية للفنادق، والفنادق علشان أغلقت ونزلت مواد غذائية زيادة في المتاجر وعندنا زيادة لو حد من المحافظات عايز حاجة إحنا تحت أمره”.

وعن حركة السياحة في المحافظة، قال : “عندنا ٣٠٠ سائح حتى الآن، وآخر يوم مغادر عندنا في أول أبريل والعاملين في الفنادق موجودين في فنادقهم علشان نطمأن عليهم ١٤ يوما”.