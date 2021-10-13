محافظ البحر الأحمر: خروج مصابي حريق الجونة السينمائي من المستشفي والحفل في موعده غدا (فيديو)

أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إن الحريق الذى وقع فى مهرجان الجونة السينمائي حدث في المسرح الرئيسي للمهرجان نتيجة ماس كهربائي وتم السيطرة عليه ، كما أن الحادث لم يشهد وقوع وفيات ، و ما حدث هو اختناقات لعدد من الأشخاص المتواجدين وقت الحادث داخل المسرح .

و قال حنفي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هناك شخص واحد أصيب في يده ، وواحد فقط كان مصابا فى اليد ، و تم عمل الاسعافات اللازمة لكل من أصيب بحالات الاختناق و تم خروجهم من المستشفي .

و أضاف حنفي أنه يتم العمل على إصلاح جميع التلفيات التي حدثت نتيجة الحادث ، و ذلك لإطلاق مهرجان الجونة السينمائي غدا الخميس في موعده المحدد له ، ولن يتم تأجيله .

و أوضح حنفي أن مهرجان الجونة السينمائي يحظي بسمعة عالمية، ومن المهرجانات التى تجمع عدد كبير من السائحين، وما يتم فى مهرجان الجونة يؤكد أن مصر تجاوزت أزمة فيروس كورونا .

و لفت حنفي إلى أن محافظة البحر الأحمر بها عدد من السياح وهذا يدل على أن المؤشرات جيدة و هم من جنسيات كثيرة تتوافد على المحافظة ، كما أن هناك حجوزات سياحية من كل دول العالم حتى نهاية العام الحالي ، وهذا دليل على أن الموسم السياحي الحالي مميز عن الأعوام السابقة .