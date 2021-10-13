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محافظ البحر الأحمر: خروج مصابي حريق الجونة السينمائي من المستشفي والحفل في موعده غدا (فيديو)

جميع الإصابات حالات اختناق و حالة واحدة مصابة في اليد
محمد مجدي 10:18 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 10:18 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إن الحريق الذى وقع فى مهرجان الجونة السينمائي حدث في المسرح الرئيسي للمهرجان نتيجة ماس كهربائي وتم السيطرة عليه ، كما أن الحادث لم يشهد وقوع وفيات ، و ما حدث هو اختناقات لعدد من الأشخاص المتواجدين وقت الحادث داخل المسرح .

و قال حنفي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هناك شخص واحد أصيب في يده ، وواحد فقط كان مصابا فى اليد ، و تم عمل الاسعافات اللازمة لكل من أصيب بحالات الاختناق و تم خروجهم من المستشفي .

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و أضاف حنفي أنه يتم العمل على إصلاح جميع التلفيات التي حدثت نتيجة الحادث ، و ذلك لإطلاق مهرجان الجونة السينمائي غدا الخميس في موعده المحدد له ، ولن يتم تأجيله .

و أوضح حنفي أن مهرجان الجونة السينمائي يحظي بسمعة عالمية، ومن المهرجانات التى تجمع عدد كبير من السائحين، وما يتم فى مهرجان الجونة يؤكد أن مصر تجاوزت أزمة فيروس كورونا .

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و لفت حنفي إلى أن محافظة البحر الأحمر بها عدد من السياح وهذا يدل على أن المؤشرات جيدة و هم من جنسيات كثيرة تتوافد على المحافظة ، كما أن هناك حجوزات سياحية من كل دول العالم حتى نهاية العام الحالي ، وهذا دليل على أن الموسم السياحي الحالي مميز عن الأعوام السابقة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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