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محافظ البحر الأحمر: تطعيم 30 ألف فرد في قطاع السياحة بلقاح كورونا (فيديو)

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أنه تم تطعيم نحو 30 ألف فرد من العاملين في قطاع السياحة بلقاح فيروس كورونا ، ولن يتم الاكتفاء بذلك وسيتم تطعيم المتعاملين مع السائحين مثل البازارات و السائقين . وقال حنفي…

محمد مجدي 12:25 ص, الأثنين, 3 مايو 21 12:25 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أنه تم تطعيم نحو 30 ألف فرد من العاملين في قطاع السياحة بلقاح فيروس كورونا ، ولن يتم الاكتفاء بذلك وسيتم تطعيم المتعاملين مع السائحين مثل البازارات و السائقين .

وقال حنفي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: “لاحظنا في بداية التطعيم عزوف المواطنين عن التطعيم، ولكن الفرق الطبية تقوم بتصحيح الصورة و العمل على توعية المواطنين بأهمية اللقاح”.

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وأضاف حنفي ، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الموجة الثالثة في البحر الأحمر تتم بشكل مشدد حيث يتم دفع غرامة 50 جنيها لكل من لا يرتدي كمامة .

وشدد محافظ البحر الأحمر على أنه لا توجد أي منشأة سياحية أو مقهي أو كافتيريا يقدم شيشة ، قائلا: “معندناش أي شيشة و اتحدي ولو حد عايز يشرب يروح يشرب شيشة في بيته ، ولو حد عمل شيشة والله هشمع المكان”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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