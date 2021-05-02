محافظ البحر الأحمر: تطعيم 30 ألف فرد في قطاع السياحة بلقاح كورونا (فيديو)

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أنه تم تطعيم نحو 30 ألف فرد من العاملين في قطاع السياحة بلقاح فيروس كورونا ، ولن يتم الاكتفاء بذلك وسيتم تطعيم المتعاملين مع السائحين مثل البازارات و السائقين . وقال حنفي…

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أنه تم تطعيم نحو 30 ألف فرد من العاملين في قطاع السياحة بلقاح فيروس كورونا ، ولن يتم الاكتفاء بذلك وسيتم تطعيم المتعاملين مع السائحين مثل البازارات و السائقين .

وقال حنفي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: “لاحظنا في بداية التطعيم عزوف المواطنين عن التطعيم، ولكن الفرق الطبية تقوم بتصحيح الصورة و العمل على توعية المواطنين بأهمية اللقاح”.

وأضاف حنفي ، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الموجة الثالثة في البحر الأحمر تتم بشكل مشدد حيث يتم دفع غرامة 50 جنيها لكل من لا يرتدي كمامة .

وشدد محافظ البحر الأحمر على أنه لا توجد أي منشأة سياحية أو مقهي أو كافتيريا يقدم شيشة ، قائلا: “معندناش أي شيشة و اتحدي ولو حد عايز يشرب يروح يشرب شيشة في بيته ، ولو حد عمل شيشة والله هشمع المكان”.