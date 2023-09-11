محافظ البحر الأحمر: الإشغال الفندقي في الغردقة تخطي نسبة 80% والألمان الأكثر تواجدا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الإشغالات الفندقية بمدينة الغردقة تجاوزت نسبة 80% خلال الفترة الحالية.

وأضاف المحافظ في تصريحات له، أن الجنسيات الأكثر تواجدا في مدينة الغردقة من الألمان، الروس والانجليز بالإضافة إلى جنسيات أخري.

ولفت إلى أن هناك نحو 68 ألف أجنبي مقيم حاليا في مدينة الغردقة من جنسيات روسية، ألمانية بريطانية وغيرها.

وكانت قد انطلقت اليوم، فعاليات جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري بعنوان دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبني ركاب صديق للبيئة، والتى تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، إضافة إلى وفد من الكنيسة والأزهر بالمحافظة.