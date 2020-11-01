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محافظ البحر الأحمر : إغلاق عدة طرق بسبب السيول لحين إشعار آخر

كانت معروفة لدى الأجهزة التنفيذية في المحافظة
محمد مجدي 8:11 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 8:11 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن توقعات الأرصاد الجوية بهطول السيول كانت معروفة لدى الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وتم الاستعداد لها.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إنه تم إغلاق 4 طرق في المحافظة بسبب السيول، وهي الزعفرانة – الغردقة، والشيخ فضل – رأس غارب ، والقصير – سفاجا، والغردقة – رأس غارب.

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وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا الإغلاق مستمر لحين إشعار آخر، نتيجة السيول التي بدأت من الكيلو 60 في الاتجاهين المتجه إلى رأس غارب والمتجه إلى الزعفرانة.

وأشار حنفي إلى أنه تم رفع جميع السيارات والأتوبيسات التي انقلبت على جانبي الطريق، كما تم الاطمئنان على سلامة الركاب والمواطنين؛ حيث تم إخلاء الركاب بواسطه اتوبيسات أخرى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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