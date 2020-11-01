محافظ البحر الأحمر : إغلاق عدة طرق بسبب السيول لحين إشعار آخر

كانت معروفة لدى الأجهزة التنفيذية في المحافظة

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن توقعات الأرصاد الجوية بهطول السيول كانت معروفة لدى الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وتم الاستعداد لها.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إنه تم إغلاق 4 طرق في المحافظة بسبب السيول، وهي الزعفرانة – الغردقة، والشيخ فضل – رأس غارب ، والقصير – سفاجا، والغردقة – رأس غارب.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا الإغلاق مستمر لحين إشعار آخر، نتيجة السيول التي بدأت من الكيلو 60 في الاتجاهين المتجه إلى رأس غارب والمتجه إلى الزعفرانة.

وأشار حنفي إلى أنه تم رفع جميع السيارات والأتوبيسات التي انقلبت على جانبي الطريق، كما تم الاطمئنان على سلامة الركاب والمواطنين؛ حيث تم إخلاء الركاب بواسطه اتوبيسات أخرى.