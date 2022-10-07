محافظ البحر الأحمر: إطلاق المدرسة الدولية بالجونة سيجذب المواهب الاستثنائية

أعلنت مجموعة ساويرس تأسيس مدرسة دولية بالجونة بمحافظة البحر الأحمر، من خلال شركة المنارة للخدمات التعليمية.

ورحب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالإعلان عن تأسيس المدرسة الدولية للتعليم في الجونة.

وأشار حنفي إلى أهمية المدرسة المزمع تدشينها في تشكيل شخصية الطلاب، وإعدادهم للمستقبل.

واستكمل أن المدرسة ستُسهم في تشكيل مستقبل الطلاب من خلال تحقيق أهدافه التنمية المستدامة بحلول ٢٠٣٠.

وقال حنفي إنه من المقرر أن يلتحق بالمدرسة طلاب المواهب الاستثنائية، وتستهدف بناء شخص مؤثر وواعد للوطن.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لدعم الهوية المصرية من خلال تطوير التعليم.

واستكمل محافظ البحر الأحمر أن مصر لديها خطة طموحة لتطوير التعليم ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

وواصل أن القطاع الخاص شريك في التنمية، ويلعب دورا مهما في دعم خطط للدولة ومستعدون لتقديم كل الدعم للقطاع الخاص.