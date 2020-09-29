اقتصاد وأسواق

محافظ البحر الأحمر: أي تاجر سيرفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سيحال للنيابة

تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء سوق الخضروات والسلع الغذائية بمدينة الغردقة
محمد مجدي 9:47 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 9:47 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه يتم تشديد الرقابة على الأسواق في مختلف مدن محافظة البحر الاحمر وذلك للتأكد من عدم قيام التجار برفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد، إنه سيتم تحويل المخالفين من التجار برفع أسعار السلع إلى النيابة العامة وذلك من خلال الحملات الرقابية التي تتم على الأسواق بمعرفة مباحث التموين.

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وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه يتم فتح مخابز مدعمة جديدة في المحافظة وذلك في المناطق التي لا يوجد بها مخابز مدعمة.

وفي وقت سابق وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بضرورة الالتزام بالأسعار المقررة وإحالة محتكري السلع ومن يقوم برفع الأسعار إلى النيابة.

كما وجه حنفي – خلال جولته التفقدية الثلاثاء بسوق الخضروات والسلع الغذائية بمدينة الغردقة – مسئولي مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع شركة هيبكا للنظافة، وشرطة المرافق بسرعة رفع القمامة والإشغالات بالمنطقة المحيطة بالسوق. وكلف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية وتحرير محاضر للمخالفين، حيث لوحظ عدم التزام بعض قائدي السيارات بالانتظار في الأماكن المخصصة لذلك.

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واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين، مؤكدا أنه سيقوم بجولات مفاجئة للسوق في أوقات مختلفة للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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