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محافظ البحرالأحمر: السياح فرحوا بسقوط الثلوج في الغردقة وأحذر من شبورة كثيفة غدا

أكد أن الدراسة منتظمة غدا
المال - خاص 11:06 م, الأحد, 2 يناير 22 11:06 م, الأحد, 2 يناير 22

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قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن السياح فرحوا بثلوج الغردقة، مؤكدا أن الدراسة منتظمة غدا ومحذرا من شبورة كثيفة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الأجواء المناخية في شتى مدن المحافظة استقرت الآن بعد موجة من هطول الأمطار الغزيرة التي بدأت بالامس منذ الظهيرة وحتى وقت متأخر من الليل والساعات الأولى من الفجر.


وكشف أنه في أعقاب الهطول الغزير للأمطار بالأمس جرى التنسيق مع محافظة المنيا لإغلاق طريق أبو الفضل وأيضاً الاتجاه القادم من البحر الأحمر وأعيد فتحه في العاشرة صباحاً.

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وأشار إلى أن السيل الذي ضرب طريق رأس غارب البارحة من بداية الكيلو 40 من الغردقة في اتجاه رأس غارب وقطع الطريق بشكل كامل وتم الانتهاء من تلك العوائق في تمام الخامسة مساء”.


وأوضح محافظ البحر الأحمر أن التعامل مع سيول الأمس تم في أقصى سرعة بفضل التنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية قائلاً : “بمجرد الأرصاد مابتخطرنا بوجود سيول محتملة يتم رفع درجة التأهب والاستعداد للدرجة القصوى عبر تمركزات معينة من عدة جهات في مقدمتها الهيئة القومية لمياه الشرب وهيئة الطرق والكباري والدفاع المدني والكهرباء”.

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وحذر المحافظ كافة سالكي الطرق السريعة بين مدن المحافظة المختلفة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد توقعات الارصاد بشبورة كثيفة تصل لدرجة الضباب اعتباراً من الغد وبعد الغد في الساعات الأولى من الصباح.

وقال: “هذه الفترة من العام تشهد رواجا سياحيًا بسبب فترة الأعياد، وهناك الكثير من المصريين يقضون فترة رأس السنة لدينا. وكمية البرد المتساقطة على الغردقة اليوم سببت بهجة بين السياح”.

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وشدد على أن الدراسة منتظمة غدًا في عملها، قائلاً : “اليوم أغلقناها احتياطيًا، ومتحف الغردقة “مفهوش ولا نقطة مية”.


ووجه المحافظ رسالة للمواطنين قائلاً : ” تحذير “احذر مخر سيول” ليس المقصود به قائدي السيارات، ولكن التحذير لأي حد بيشتغل في مشروع أو حاجة عشان يتعمل في المنطقة دي برابخ لتحويل مخر السيل.

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