محافظ الاسكندرية: 100-600 متر مساحة الوحدات المسلمة لمستثمري مرغم

قال محمد سلطان محافط الإسكندرية، إن مساحات الـ90 وحدة التى سلمها وزير الصناعة للمستثمرين اليوم، تتراوح مساحتها بين 100 و600 متر وتم تقديم كافة التسهيلات وطرح مجمع مرغم بحوافز كبيرة.

وأضاف خلال تسليم وحدات مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إنه خلال خلال الثلاثة أشهر الماضية تم طرح الوحدات، واليوم تسليم الوحدات للشباب والمستثمرين، لافتا إلي أهمية استغلال الأراضي المستردة من التعديات في إنشاء مثل هذه المشروعات وسيكون هناك 51 فدانا سيتم ضمها للمجمع.

وسلم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم، خطابات تخصيص 90 وحدة من وحدات مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية للمستثمرين، بحضور المحافظ محمد سلطان، وياسر المغربي، مستشار وزير الصناعة للمشروعات.

ويبعد مجمع مرغم لصناعات البلاستيكية بنحو 37 كم عن مدينة الإسكندرية ويضم 180 وحدة بمساحة 100 متر و60 وحدة بمساحة 200 متر، باجمالي مساحة 25 فدانا، ويبلغ عدد المصانع 240 مصنعا جميعها موجهة للشباب، وأتاح البنك الأهلى قروضا للحاصلين على الوحدات تصل إلى 5 ملايين جنيه، بفائدة متناقصة 5% والسداد على 7 سنوات.

وتوصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتقديم المواد الخام لمصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بسعر التكلفة، على أن يكون طرح المصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة.