محافظ الإسماعيلية يُكرم بطلات جامعة قناة السويس بختام احتفالية المجلس القومي للمرأة

كرم محافظ الإسماعيلية اللواء أ.ح شريف فهمى بشارة عددا من بطلات جامعة قناة السويس وهم البطلة آية سويلم الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ، والحاصلة على مركز أول عالم فى لياقة بدنية والبطلة لوجى وليد الطالبة بكلية التربية الرياضية والحاصله على مركز أول أفريقيا فى المصارعة ضمن فعاليات ختام احتفالية البطولة الأولى للمرأة “أنتِ بطلة”.

ونظم الاحتفالية فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية خلال الفترة من ٦ حتى ١٦ أكتوبر الجاري وأُقيمت بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس ومديريتيّ التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وأندية القناة والإسماعيلي والكهرباء.

ومن جانبه صرح محافظ الإسماعيلية بأن تكريم البطلات الدوليات بالمحافظة في مثل هذه الاحتفالية وتزامنًا مع العيد القومي للمحافظة أكبر دليل على اهتمام المحافظة بالرياضة وأبطالها متمنياً للبطلات مزيد من التوفيق وحصد البطولات .

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ورئيس اتحاد مراكز شباب مصر، والدكتورة دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عفاف الكومي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم طابور عرض للفِرق المشاركة في البطولة، كما ضم الحفل فقرات للفنون الشعبية من طلبة مدارس المحافظة ومراكز الشباب، يليها عرض لفريقي الكاراتية و الجمباز، بالإضافة للعديد من العروض الفنية المتنوعة.

وخلال الاحتفالية تم تكريم عدد من بطلات محافظة الإسماعيلية اللاتي حصدن مراكز دولية متقدمة خلال عام ٢٠٢٢، نظرًا لأدائهن المتميز وتمثيل اسم مصر في العديد من المحافل والبطولات الدولية والإفريقية ومنهن بطلات جامعة قناةالسويس.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد النعيم عن سعادته لتكريم طالبات جامعة قناة السويس المشاركات فى البطولات الدولية متمنياً مزيد من الإرتقاء والتقدم لطالبتنا وطلابنا بكافة المحافل التى يمثلون فيها الجامعة ثمناً جهود المحافظة في دعم أبطالنا الرياضية .