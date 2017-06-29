محافظ الإسماعيلية يناقش آثار زيادة تسعيرة نقل الركاب

نادية صابر عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا عاجلا وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية، وذلك لاستعراض ومناقشة الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المواد البترولية، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء، صباح الخميس الموافق 29 من شهر يونيه الجارى، بيان الزيادة الجديدة

نادية صابر

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا عاجلا وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية، وذلك لاستعراض ومناقشة الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المواد البترولية، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء، صباح الخميس الموافق 29 من شهر يونيه الجارى، بيان الزيادة الجديدة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 29 يونيه، وقد تضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، بحيث تم رفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، واغاز لبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.

وتم بحث ومناقشة جميع أسعار وتعريفة نقل الركاب على خطوط الأقاليم والمحافظات من والى الإسماعيلية إضافة إلى الخطوط الداخلية والسرفيس والتاكسى ومناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحريك تعريفة نقل الركاب بما لا يسمح بأى شكل من أشكال استغلال بعض السائقين لرفع تسعيرة الأجرة بشكل جزافى، ووفقا للتقديرات التى وضعها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى تضع فى الاعتبار معايير الاستهلاك، ومعدلات الزيادة التى نتجت بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية التى أقراها مجلس الوزراء مؤخرا.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال باستغلال بعض السائقين ومحاولة رفع أسعار أجرة نقل الركاب عن التعريفة المقررة، كما تم التأكيد على تكثيف الرقابة المرورية والأمنية على جميع مواقف السيارات لمحاربة الاستغلال، كما تمت الموافقة على إقرار التسعيرة الجديدة لنقل الركاب طبقا للجدول المرفق طيه وفى حالى وجود أى شكاوى أو مخالفات سرعة اتصال المواطنين بإدارة المرور على الأرقام التالية – 3207188 و 3207199.

وفى سياق متصل تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الموقف كاملا، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن منظومة نقل الركاب بالمحافظة بعد قرار زيادة أسعار الوقود.