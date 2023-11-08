محافظ الإسماعيلية يصدق على إنشاء 6 كباري مشاة

على ترعي السويس وبورسعيد وذلك للعام المالي 2023/2024

محافظ الإسماعيلية يصدق على إنشاء 6 كباري مشاة
نادية سلام

نادية سلام

11:03 م, الأربعاء, 8 نوفمبر 23

صدق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، علي عدد من مشروعات التطوير ورصف الطرق وجاري إجراءات طرحها للتنفيذ في العام المالي 2023/2024، حسبما أكد المهندس احمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة .

 وأوضح “الشيمي ” ان الخطة تضم  إنشاء أربعة كباري مشاة على ترعة السويس وعدد أثنين آخرين على ترعة بورسعيد ، مع إستكمال تطوير ورصف منطقة عرايشية مصر التابعة لحي ثان محافظة الإسماعيلية بداية من شارع السكة الحديد وحتي شارع البحري .

كما سيتم إستكمال تطوير و رصف الشوارع الداخلية بـ “منطقة الخامسة جاهز بالتمليك”، ومشروع تطوير ورصف شوارع “طنطا – دمنهور – المنصورة ” والشوارع العرضية بحي السلام بداية من شارع البحري وحتي العشريني .

 وتضم المشروعات إستكمال تطويرورصف شوارع مدينة التل الكبير القبلية بالاضافة الى مشروع تطوير ورصف شوارع مدينة القنطرة شرق الإسماعيلية.

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نادية سلام

نادية سلام

11:03 م, الأربعاء, 8 نوفمبر 23