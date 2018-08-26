محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات المهرجان الدولي الـ19 للفنون الشعبية

نادية سلام:استعرض اللواء طاهر يس محافظ الاسماعيلية، الترتيبات الخاصة باستعدادات المحافظة لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية لهذا العام والمقرر لها خلال الفترة من 6 الى 13 من شهر سبتمبر القادم.وأعلن الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان أنه من المنتظر أن يصل

نادية سلام:





استعرض اللواء طاهر يس محافظ الاسماعيلية، الترتيبات الخاصة باستعدادات المحافظة لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية لهذا العام والمقرر لها خلال الفترة من 6 الى 13 من شهر سبتمبر القادم.

وأعلن الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان أنه من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 11 دول عربية وأجنبية.

ويصل إجمالى عدد الفرق الإستعراضية المحلية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام الى 7 فرق مصرية واجمالى عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية الى 18 فرقة وتضم فرق دول كل من الأردن ولبنان والسودان والهند والمالديف وبنجلاديش واليونان وأندونيسيا وسيرلانكا وفلسطين.

وتقام العروض الفنية والإستعراضية على عدد 8 مسارح تشمل ثلاث مسارح بمدينة الإسماعيلية إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير.