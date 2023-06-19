محافظ الإسماعيلية يحث الإجهزة التنفيذية على استغلال مصنع تدوير المخلفات بـ«أبو بلح»

طالب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الاجهزة التنفيذية بضرورة الاستفادة من مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبوبلح، للمساعدة في التخلص من كافة المخلفات التي يتم جمعها من كافة أرجاء المحافظة، علاوة على الاستفادة بشكل مثالي من تلك المخلفات طبقًا لأحدث المواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعًا لمراجعة وبحث ومناقشة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة ، مساء أمس الأحد.

وخلال الاجتماع، تم مراجعة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المختلفة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري، الإسكان والمرافق، الشباب والرياضة، الصحة، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة.

علاوة على مراجعة ما تم ضخه من استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة سُبل استمرار مدها بكافة الخدمات الأساسية لضمان تفوقها وجذبها للمستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمجتمع المحلي.

بجانب بحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق؛ بهدف القضاء على كافة المعوقات وتوفير كافة الخدمات الأساسية، لدفع عجلة الإنتاج والارتقاء بقطاع الصناعة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، على أن الهدف الأساسي لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، هو تقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن الإسماعيلي بشتى أرجاء المحافظة، من مياه الشرب النقية ومد وتوصيل الصرف الصحي لكافة قرى الإسماعيلية، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في المراكز والمدن والقرى، ومواصلة العمل في إنشاء وتطوير ورصف جميع الطرق والشوارع الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية.

بجانب الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية، ومشروعات الشباب والرياضة، والاهتمام بخدمات الإسكان والمرافق بكافة أرجاء المحافظة.

وذلك بما يحقق له كافة سُبل الحياة الكريمة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بكل مواطن على أرض مصر لبناء الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030.

وأشار بشارة إلى ضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين وتقديم جميع الخدمات بشكل عاجل وتوفير الوقت والمجهود على متلقي الخدمة، والتعامل مع الشكاوى التي تتلقها بوابة الشكاوي بشكل عاجل وسريع للتيسير على المواطن.

وشدد محافظ الإسماعيلية على أهمية قيام كافة الوحدات المحلية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة العامة ورفع وإزالة المخلفات بشكل دوري ودائم، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة شبكات الإنارة العامة بكافة أرجاء المحافظة.

بجانب دور الوحدات المحلية في رفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات والتعديات، والحفاظ على حق المواطن في شارع آمن ونظيف، والتصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بما تم إنجازه في قطاع الحدائق العامة والمنتزهات، التي تُعد متنفسًا هامًا لمواطني الإسماعيلية، والتي كان آخرها حديقة المعرفة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بجانب اقتراب فتح أبواب حديقة الخالدين أمام مواطني الإسماعيلية تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.